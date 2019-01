Kripos vurderer utenlandsk kontor for å bekjempe overgrep mot barn

Innenriks

– Seksuelle overgrep mot barn er det som driver ønsket om å starte nytt kontor, og det bunner spesielt i direkteoverførte overgrep, sier politioverbetjent Emil Kofoed i Kripos til Adresseavisen. Overgrepene han viser til blir bestilt og betalt, og det dukker opp flere og flere saker hvor bestillingen kommer fra nordmenn.

– Vi vil stanse overgrep fra nordmenn og redde ofrene. Det spiller ingen rolle hvor ofrene er, de må reddes, sier Kofoed.

Før jul besøkte han hovedstaden Manila for å undersøke muligheten for en permanent norsk tilstedeværelse i landet. Videre leverer han en rapport til Politidirektoratet og Justisdepartementet før en beslutning tas.

– Alle er enige om at det er et behov, for vi ser mange saker, og det blir bare flere, sier han.

Fra før har det nordiske samarbeidet en svenske og en danske som fra Bangkok i Thailand skal dekke Filippinene, Laos, Kambodsja, Vietnam og Myanmar.

Det vurderes en utvidelse på Filippinene fra i år, som skal finansieres og bemannes fra Norge.

