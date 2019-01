Ulvemotstandere i stormarkering foran Stortinget: – Nok er nok

Innenriks

Bakgrunnen er at de mener at regjeringen ikke følger opp rovdyrforliket fra Stortinget, og lar for mange ulv leve i norske beiteområder.

– Regjeringen nekter nok en gang å følge vedtaket som Stortinget har gjort om hvor mange ulv man skal ha i Norge, sa leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag i sin appell.

Ute i folkemengden var et hav av fakler samlet bak faner fra forskjellige deler av landet, og både Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold og Nord-Norge var representert.

«Nok er nok»

Mange av deltakerne ankom i busslaster fra Distrikts-Norge tidligere på dagen.

– Det er en veldig merkelig situasjon at folk skal gå i gatene her i Oslo, for at regjeringen skal følge opp et stortingsvedtak. I dag gir vi klar beskjed, nok er nok, sa Bartnes.

Folkemengden fulgte opp med taktfaste rop om at «nok er nok».

I forkant hadde ulvemotstanderne marsjert fra Youngstorget til Stortingsbygningen, og ropt «Stortinget bestemmer, regjeringen glemmer».

– Livskvalitet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han aldri i sin tid som politiker har sett så mange foran Stortinget.

– Grensen er nådd. Nok er nok, sa han i sin appell, til nye rop fra folkemengden.

Vedum mener at engasjementet kommer av at folk opplever at regjeringen overprøver Stortingets vedtak, og at dette igjen går ut over deres livskvalitet.

– De som lever med å ha ulv så tett innpå seg, føler seg umyndiggjort av dem som sitter på regjeringskontorene sine langt unna hverdagen til dem som faktisk blir berørt av politikken de fører, sier han til NTB.

– Forstår ikke følgene

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag er en av de tilreisende, som kjenner på situasjonen til daglig.

– Vi opplever at regjeringen og klima- og miljøministeren ikke forstår helt hvilke følger det har for oss som lever i områdene hvor ulven er. Vi vil ikke fjerne ulven, men vi kan ikke ha fri vekst av ulv. Det får ganske store konsekvenser når ulveantallet øker. Dette så vi sist i sommer, blant annet i Nord-Østerdalen, hvor over 800 sau ble drept. Det er en forferdelig belastning for folk som har gått hele sommeren og lett etter sau som enten er drept eller skadd, sier han.

– Samler folk fra hele landet

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, bestemte regjeringen i desember at kun Slettås-flokken skal tas ut. Beslutningen går ut på at det skal felles 29 ulv, derav tre innenfor ulvesonen.

– Dette er en stor demonstrasjon, som samler folk fra hele landet mot regjeringens forvaltning av ulveforliket. Vi kjemper for gjennomføring av forliket, sier Aas-Eng.

Ulvetilhengerne mener på sin side at regjeringen går for langt ved å felle en flokk innenfor ulvesonen.

– Regjeringen skyter ulv

Statsminister Erna Solberg (H) er for tiden i India. Der besvarte hun tirsdag spørsmål fra norske journalister, også om ulv.

– Denne regjeringen skyter ulv. Vi har skutt mer ulv enn noen regjering har gjort på mange år. Samtidig forvalter vi ulvestammen på en måte som jeg mener er bærekraftig og innenfor de lover og regler vi har, sier Solberg.

Hun viser også til at domstolen har avvist kravet om å stanse ulvejakten.

– Det viser at regjeringens vurdering av å si ja til felling innenfor en av ulvesonene – basert på Stortingets vedtak – var riktig. Det er det viktigste prinsippet vi har stadfestet nå, sier statsministeren.

