Dyrepark fjernet ulvestatue etter press

– Vi har fått flere tilbakemeldinger og reaksjoner, spesielt på teksten på statuen. Så vi tok en vurdering på den. Mange oppfattet dette som et uttrykk for dyreparkens syn, sier faglig leder Rolf-Arne Ølberg i Kristiansand Dyrepark til Fædrelandsvennen.

Statuen hadde en anslått salgsverdi på 120.000 kroner, men ble gitt gratis til dyreparken i 2002 med påskriften «Til minne om Ulvemassakrene i Stor-Elvdalen 2001».

– Jeg ble så forbannet etter ulvemassakren i Østerdalen i fjor, og bestemte meg for å lage en skulptur til minne om de døde ulvene, uttalte billedhugger Skule Waksvik til Fædrelandsvennen den gang. Sju ulver i Atndalsflokken ble skutt fra helikopter, til tross for store protester.

Waksvik, som opprinnelig fra Strinda i Trøndelag, døde 90 år gammel i februar i fjor.

Dyreparken har foreløpig plassert statuen på et lager. De vurderer å bruke den i en utstilling der begge syn kommer fram.

Faglig leder i parken forteller at fjerningen av ulven har skapt reaksjoner.

– De fleste av disse er sinna og tror at vi nå er imot ulv. Sannheten er at vi er for artsbevaring, og dermed også for bevaring av ulv i norsk natur, sier han.

