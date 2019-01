NRK: Kystvakten mener beredskapen er kraftig svekket

Innenriks

Nestkommandøren sier til NRK at Kystvaktens beredskap er kraftig svekket, og at de vil være det helt inntil 2020 da to nye fartøy vil komme på plass.

Ifølge Olsen handler det i stor grad om stadig forsinkede redningshelikoptre og færre kystvaktskip lengst nord.

– Med helikopter om bord har vi en ganske stor aksjonsradius. Uten et helikopter, vil vi bruke ett døgn til området rundt Hopen – og ett døgn tilbake. Det kunne vi brukt et par timer på med et helikopter, sier han.

De siste av Kystvaktens redningshelikoptre av typen Super Lynx ble pensjonert i 2014. De skal erstattes med nye NH90-helikoptrene. som ble bestilt i 2001. Helikoptrene var planlagt levert i 2008, men Kystvakten har enda ikke sett noe til dem.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er ikke enig med Olsen. Han mener beredskapen er god, men innrømmer samtidig at den kan bli bedre.

– Når kystvakten viser til svekket beredskap, så er det fordi de har manglende helikopterkapasitet. Den forventer vi at skal forbedres for hvert år fremover nå, sier han.

