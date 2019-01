Politiet: Tegn som tyder på profesjonalitet

Innenriks

– Det er ting ved saken som, uten å gå i detaljer, kan tyde på profesjonalitet, sier politiinspektør Tommy Brøske, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.

Ifølge VG er det framsatt krav om å betale 9 millioner euro i løsepenger i kryptovalutaen monero for den antatte bortførte ektefellen til investoren og kraftselgeren Tom Hagen. Det ønsker ikke politiet å bekrefte.

– Jeg kan ikke bekrefte noen løsepengesum. Vi ønsker av etterforskningsmessige hensyn å avvente med å gå ut med slik informasjon, sier han.

Politiet har rådet familien til ikke å betale ut løsepenger, og de er ikke kjent med at det er blitt overført penger i de drøye to månedene som har gått siden siste sikre livstegn fra 68-åringen 31. oktober i fjor.

Årsaken til at nettopp Tom Hagens familie er rammet, er noe av det politiet ønsker å bringe på det rene.

– Det er naturlig, slik faktum er nå, og hvilken familie som er rammet, å tenke at det ligger et økonomisk motiv bak, sier Brøske.

Politiet ønsker ikke å si noe om det er tegn i boligen som tyder på kamp eller innbrudd. Politiet opplyser imidlertid at de har sikret flere spor i huset.

Norsk politi er ikke kjent med lignende saker her hjemme, men opplyser at elementer i denne saken samsvarer med lignende saker internasjonalt. Løsningen for valg av innfrielse av løsepengesum, er imidlertid helt ny.

