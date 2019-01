VG: Krav om 9 millioner euro i løsepenger for antatt bortført kvinne

Innenriks

Ifølge Aftenposten, som først omtalte saken, har politiet etterforsket saken i full hemmelighet.

Kvinnen skal ha blitt bortført fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog kommune i Akershus.

Ifølge VG er kravet om løsepenger i kryptovalutaen monero, som er laget på en måte som gjør at transaksjonene ikke kan spores.

Milliardformue

68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med Tom Hagen, som står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer med en anslått formue på 1,7 milliarder kroner – i hovedsak tjent på eiendom og salg av strøm.

Ifølge VGs opplysninger er det funnet en skriftlig beskjed på gebrokkent norsk i huset. Der skal det ha stått at 68-åringen ville bli drept dersom politiet ble kontaktet. Avisen skriver at politiet har brukt biler med falske skilter når de har kjørt til huset for å sikre spor – av frykt for kontraspaning.

Etter det Romerikes Blad forstår, er svært få kriminalsaker etterforsket i like stort omfang i nyere tid i Norge. Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Interpol og Europol.

Krise- og gisselforhandlertjeneste (KGF), som ligger under Oslo politidistrikt og har nasjonalt ansvar, er også involvert, skriver Aftenposten.

Pressekonferanser

Politiet holder en pressekonferanse om den antatte bortføringen klokka 11 onsdag formiddag, og ledelsen for etterforskningen vil ikke svare på spørsmål før dette.

Svein Holden er bistandsadvokat for ektemannen Tom Hagen. Holden ønsker ikke å kommentere saken foreløpig, men opplyser til NTB at han skal holde en egen pressekonferanse om saken onsdag ettermiddag. Tidspunktet blir kjent på politiets pressekonferanse.