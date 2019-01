VG: Sykehuspasient døde etter å ha fått medisin feil

Innenriks

– Jeg kan bekrefte at det er slik hendelsesforløpet er blitt forklart av sykehuset til mine klienter, sier familiens bistandsadvokat Anders J. Bækkemoen til avisa.

Han forteller at familien opplevde at mannen var på bedringens vei etter at han ble operert ved et annet sykehus før innleggelsen på Elverum.

– Det var et stort sjokk for familien da han døde som følge av feilmedisinering, og en stor belastning nå i etterkant, sier Bækkemoen

Kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug ved sykehuset bekrefter overfor avisa at det har vært en «alvorlig hendelse» ved sykehuset: Hun sier at saken nå vurderes av Statens helsetilsyn og politiet.

– Politiet ønsker ikke si noe nærmere om hendelsesforløp eller dødsårsak på nåværende tidspunkt. Det gjenstår fortsatt etterforskning i saken, blant annet vitneavhør, og vi venter svar på den endelige obduksjonsrapporten, sier påtaleansvarlig Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt.

Helsetilsynets foreløpige rapport vil være ferdig om noen uker.

