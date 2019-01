Nationaltheatret vil ta over etter Munch på Tøyen

Innenriks

Nationaltheatret har behov for midlertidige scener og lokaler når hovedteateret skal rehabiliteres, men også på permanent basis i fremtiden, skriver teatret i en epost til NTB i forbindelse med flytteplanene.

– I samarbeid med kreative krefter på Tøyen ønsker Nationaltheatret å skape et knutepunkt for kultur og scenekunst, som kan binde byen sammen og bli en arena for deltakelse og mangfold. Vi ser for oss at barn og unge vil bli en særlig viktig målgruppe, sier teatersjef Hanne Tømta.

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) trekker fram «tilgang på herlig teaterkultur som særlig rettes mot barn og unge» når han begrunner hvorfor teateret er velkommen til å flytte inn i det gamle museet.

Det er ventet at byggestart for rehabiliteringen av Nationaltheatrets ærverdige hovedbygning i Studenterlunden vil startet i 2022. Teatret har anslått at det trenger rundt 6.000 kvadratmeter i sine midlertidige lokaler, noe som «sammenfaller godt med Munchmuseets bygningsmasse», heter det i eposten fra teateret. Årene før prosjektstart i Oslo sentrum kan brukes til å tilrettelegge lokalene på Tøyen for teaterdrift.

Nationaltheatret ønsker i utgangspunktet å leie det gamle Munch-museet. Byrådet vil ta kontakt med Kulturdepartementet for dialog om leie eller salg av eiendommen på Tøyen.

(©NTB)