Ny ulveprotest mot Stormberg

For et år siden var det mange som uttrykte sin misnøye med turtøyprodusenten da Stormberg inngikk et samarbeid med WWF, som er imot ulvejakt. Denne uken la firmaet ut en spørreundersøkelse om ulv på Facebook, og nå har protestene blusset opp igjen, skriver Dagens Næringsliv.

Over 36.000 har deltatt i avstemningen, rundt 1.000 har delt den og 700 har kommentert. Flere sier de har nå har kjøpt sitt siste Stormberg-plagg, og at de kaster eller planlegger å brenne klær fra merket. Firmaet får beskjed om å drive butikk, ikke politikk.

– Så skjer det dessverre igjen. Selv vi, som har mange kunder som er opptatt av natur, opplever boikott og brenning av klær når vi snakker om viktigheten av biologisk mangfold og en levedyktig ulvestamme, skriver gründer og eier Steinar J. Olsen på Facebook.

Olsen synes det er leit at engasjement fører til tap av kunder, som bedriften trenger for å overleve, men sier at selskap «vil likevel aldri la vårt behov for salg gå på bekostning av det vi tror på».

