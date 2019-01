Politiet forberedt på kritiske spørsmål i forsvinningssak

Innenriks

Onsdag gikk politiet ut og fortalte om den antatte bortføringen av 68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68). Da hadde kvinnen vært savnet i ti uker. Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt antar at det kan komme kritiske spørsmål om hvorfor de hadde lagt lokk på saken så lenge, skriver Aftenposten.

– Spor kan ha blitt kalde, forringet eller borte. Det er et av momentene som har vært vanskelig å vurdere, sa Brøske på onsdagens pressekonferanse.

Varslet politiet

Hagens ektemann, kraftmilliardær Tom Hagen, skal ifølge VG ha kontaktet politiet etter bare noen timer, til tross for at han fant et trusselbrev der det sto at kona ville bli drept dersom politiet ble involvert. På grunn av faren for kvinnens liv, har både politiet og pressen hittil lagt lokk på saken.

Onsdag valgte de altså likevel å bryte stillheten etter å ha jobbet i det skjulte i flere uker.

– Vi har utfordringer. Dette er en svært krevende sak, og vi har behov for informasjon, sa Brøske.

– Mistet tid

Privatetterforsker Tore Sandberg mener politiet har gamblet ved å vente så lenge, skriver Aftenposten.

– Det viktigste politiet har mistet, er masse tid. De kan ha tapt bevis og vitneutsagn, som de kunne sikret seg hvis de hadde valgt en bredere strategi, sier Sandberg.

– Budskapet pressekonferansen ga meg, var at politiet erkjente at strategien de har fulgt fram til nå ikke har fungert spesielt godt, legger han til og sier ti uker er veldig lenge i etterforskningssammenheng.

Samtidig erkjenner Sandberg at politiet har vært stilt overfor et betydelig dilemma, særlig med tanke på trusler fra kidnapperne.

– Det ville fått de fleste av oss til å tenke seg om.

Skjulte metoder

Advokat og leder i forsvarergruppen Marius O. Dietrichson er på sin side kritisk til at politiet har gitt uriktige opplysninger til ekteparet Hagens naboer og brukt biler med falske skilter under etterforskningen. Dette har blitt gjort for av frykt for kontraspaning og for å holde etterforskningen hemmelig.

– Jeg har stor forståelse for at politiet utviser kreativitet for å holde saken hemmelig. Men vi bør kunne forvente at det politiet sier til oss, er sant. Så får politiet heller la være å kommentere hva de holder på med når de vil hemmeligholde operasjoner, sier Dietrichson til Aftenposten.

Politiinspektør Brøske vil ikke kommentere bruken av falske bilskilter eller naboenes utsagn om at de ble villedet av politiets spanere.

Håper på livstegn

Ingen har hørt noe fra Hagen siden hun forsvant 31. oktober. Det viktigste for familien nå er å få vite at hun fortsatt er i live, sa familiens bistandsadvokat Svein Holden på onsdagens pressekonferanse.

– Vi håper at dagens offentliggjøring av saken vil bidra til at vi kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth. Familien ønsker en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Får de det, er familien innstilt på å innlede en prosess for å få henne trygt hjem, sa han.

Tips

Allerede samme dag som saken ble offentlig kjent, har det kommet inn en rekke tips.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt flere tips, men kan ikke kommentere antall nå, sa politiinspektøren til NTB onsdag kveld.

Han sier det også er for tidlig å si noe om innholdet i tipsene, men sier politiet jobber med å bearbeide dem.

– Etterforskningen er nå i en fase hvor vi trenger informasjon. Det er ellers ikke kommet noe nytt som jeg kan kommentere nå. Det er heller ikke å forvente i en sånn sak at den snus opp ned på kort tid. Men vi håper at vi kan komme oss videre ved å få inn ny informasjon, sa Brøske.

