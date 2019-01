Spesialenheten henlegger biljakt som endte med døden

Innenriks

Den 27 år gamle bilføreren døde etter å ha krasjet inn i en stein på Dalsveien i Røros en aprilnatt i fjor. Før ulykken var han forsøkt stanset av politiet, og en uniformert politibil la seg på hjul i Røros sentrum.

Spesialenhetene mener forfølgelsen ikke hadde direkte innvirkning på ulykken, skriver Adresseavisen.

– Bilen holdt høy hastighet og ble borte for patruljen. Etter et par minutter fikk vi melding om at den var kjørt av veien, sa operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til avisen etter ulykken. Spesialenheten ble varslet samme natt.

De som satt i politibilen, mannen som lånte ut bilen sin til 27-åringen og et vitne er avhørt, i tillegg til at det ble sikret spor og bilder fra ulykkesstedet. Ulykkesgruppa i Statens vegvesen beregnet farten på ulykkestidspunktet til mellom 113 og 125 kilometer i timen.

Spesialenheten har konkludert med at det var grunn til å forfølge den aktuelle bilen, men at den lange avstanden mellom politibilen og 27-åringen viser at politiet holdt avstand og ikke «presset» ham til å kjøre fort.

