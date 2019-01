Tidligere skoledirektør i Oslo hardt ut mot Thorkildsen

Innenriks

Bakgrunnen for høringen er et ønske fra den borgerlige opposisjonen i Oslo bystyre om at Thorkildsen utdyper og konkretiserer sine uttalelser om at samarbeidet med Utdanningsetaten har vært krevende og at politiske føringer ikke blir fulgt opp.

– Jeg kan ikke se at det er gitt styringssignaler fra byråd Inga Marte Thorkildsens styringstid som ikke er fulgt opp, sa Søgnen under høringen, ifølge Aftenposten. Søgnen fratrådte som utdanningsdirektør mot sin vilje i november i fjor etter 18 år i jobben.

Hun fortsatte med å si at hun ikke på noe tidspunkt er blitt varslet om at hun ikke har skjøttet jobben sin som etatsleder på en god nok måte.

– Etter min vurdering har byråden ingen faktisk dokumentasjon på jeg som etatsleder har sviktet oppdraget eller ikke levert på politiske føringer, sa Søgnen og fastslo at hun opplever saken «som en ren konstruksjon fra Thorkildsen».

SV-byråden trakk på sin side fram fire konkrete områder der hun har opplevd dårlig samarbeid med Søgnen og ledelsen i Utdanningsetaten: arbeidet med bedret ytringskultur, det såkalte Barnehjernevernet, gjennomgang av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten og arbeidet med prøveplanen.

– Det er ingen enkelthendelse det er snakk om, men fra byråd (Raymond) Johansen kom til makten i 2015, har byråden opplevd motstand. Det har vært krevende samarbeid med Utdanningsetaten. Det går på manglende respekt og manglende rolleforståelse, sa Thorkildsen.

Hun trakk fram flere initiativ hun har tatt for å få til et godt samarbeid med Søgnen og Utdanningsetatens ledelse, men la til at hun tar selvkritikk for noen av uttalelsene sine i mediene.

