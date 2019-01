Dette skjedde i natt

Innenriks

Siste livstegn

En telefonsamtale skal være det siste sikre livstegnet etter Anne-Elisabeth Hagen. Samtalen er sentral i etterforskningen av den antatte bortføringen.

Politiet håper telefonsamtalen kan bidra til å snevre inn tidsvinduet for når 68-åringen forsvant, opplyser VG. Samtalen fant sted tidlig på dagen 31. oktober, kort tid før politiet mener Hagen ble bortført fra hjemmet sitt i Lørenskog.

Slagsmål i Oslo

Ingen kom til skade da flere personer barket sammen på Youngstorget i Oslo natt til fredag. Slagsmålet var oppløst da politiet kom til stedet.

Bakgrunnen for slagsmålet skal ha vært uenighet mellom rundt 20 personer på et utested. Da vakter på stedet viste personene bort fra lokalet, oppsto det en konfrontasjon utenfor.

Ukrainere i Mueller-etterforskningen

Politikere og forretningstopper fra Ukraina som deltok på Trumps innsettelsesseremoni, har blitt en del av Robert Mueller Russland-etterforskning, ifølge New York Times.

Den føderale påtalemyndigheten i USA har avhørt et ukjent antall vitner, som møtte ukrainerne mens de var i USA, om hvordan de kom seg inn på innsettelsesseremonien og den etterfølgende festen, samt hva som ble sagt, får avisen opplyst av personer som har kjennskap til disse avhørene.

Kinesisk minister til USA

Kinas visestatsminister Liu He skal «mest sannsynlig» til Washington senere i januar for å fortsette handelssamtalene med USA, opplyser USAs handelsminister Steven Mnuchin.

Mnuchin sier han forventer at den delvise nedstengningen av det amerikanske statsapparatet ikke påvirke gjennomføringen av besøket.

277 syke på cruise

Til sammen 277 passasjerer og ansatte på et av verdens største cruiseskip, Oasis of the Seas, har blitt smittet av norovirus. Samtlige gjester får pengene tilbake etter turen.

– Vi tror det riktige er å sende alle hjem tidlig i stedet for at gjestene skal være bekymret for helsen sin, sier talsperson Owen Torres i Royal Caribbean Cruises.

