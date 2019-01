Dette skjer i dag

Innenriks

Lønningsdag i USA

Fredag skulle mange hundre tusen ansatte i offentlig sektor i USA fått lønn, men nedstengningen betyr at pengene uteblir.

Dette er den første lønningsdagen siden nedstengningen startet som følge av budsjettkrisen før jul. Deler av statsapparatet står bom stille, og mange er permittert eller går på jobb uten å vite om og når de vil få betalt.

Kvinner, fred og sikkerhet

Statsrådene Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Frank Bakke-Jensen, Linda Hofstad Helleland og Tor Mikkel Wara legger fram Norges nye handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet.

– Den nye handlingsplanen legger til rette for at kvinner skal delta på alle nivåer i freds- og sikkerhetsarbeidet, skriver de sammen med statsminister Erna Solberg i en kronikk i Dagbladet før de kommer til Nobels Fredssenter.

Sexvideodom

Danmarks høyesterett skal avsi dom i en sak i det såkalte Umbrella-komplekset, hvor over 1.000 personer enten er mistenkt, siktet eller dømt for å ha delt en sexvideo med en 15 år gammel jente og flere 15 år gamle gutter. Retten skal avgjøre om en dom på 40 dagers betinget fengsel for deling av videoen skal opprettholdes.

Dommen vil skape presedens for lignende saker, og det har vært mye oppmerksomhet rundt temaet i Danmark.

Kongo-møte i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd skal diskutere Kongo dagen etter at valgkommisjonen presenterte det foreløpige valgresultatet, som bestrides av vetomakten Frankrike.

Natt til torsdag ble opposisjonskandidat Felix Tshisekedi uventet utropt til vinner av presidentvalget.

Håndball-VM

Norge møter Tunisia i sin første kamp i årets håndball-VM for menn i danske Herning.

VM arrangeres i Danmark og Tyskland og avgjøres med finalen i nettopp Herning 27. januar. Gruppespillet startet torsdag.

