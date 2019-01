Faregraden nedjustert – fortsatt evakuering på Svalbard

Innenriks

– Det er stor snøskredfare, og evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet blir opprettholdt. Det vil gjøres en ny vurdering med hensyn til evakueringen lørdag, opplyser Sysselmannen på Svalbard.

Stormsenteret som har gitt svært kraftig vind i kastene øst på Nordenskiöld Land på Spitsbergen, beveger seg sørover og kommer til å slå seg sammen med stormsenteret utenfor Nord-Norge, meldte Vervarslinga for Nord-Norge natt til fredag.

Ved Isfjord Radio vest for Longyearbyen og Barentsburg har det blåst orkan med 34,1 meter per sekund i middelvind og vindkast på opp til 40,7 meter per sekund. I Hornsund sør på øya har vinden vært oppe i 46,6 meter per sekund på det meste.

Nesten hele Longyearbyen holdt stengt torsdag på grunn av det ufyselige uværet. Lokalstyret på Svalbard opplyste imidlertid på kvelden at alt tyder på at værskiftet vil gjøre det mulig å åpne alle tjenestetilbud klokken 11 fredag, som skoler, barnehager, skolefritidsordning og kulturskole.

Ingen personskader

Samtidig beholder meteorologene det oransje farevarselet for Nordland fram til fredag ettermiddag. Der er det ventet vindkast på 35–40 meter per sekund.

På fastlandet ser det ut til at natten har forløpt forholdsvis rolig.

– Det har gått ganske bra. Det er ikke meldt om noen personskader, men det har kommet meldinger om noen trær som har blåst over ende og havnet over veier eller inn mot hus, og noen små skur har flyttet på seg, i tillegg til at løse gjenstander har blåst av gårde, kunne operasjonsleder June Strand Jensen i Nordland politidistrikt fortelle til NTB grytidlig fredag morgen.

Småbåthavna i Bodø var stengt fra midnatt i Bodø. Torsdag kveld måtte en mann hentes av redningsskøyta da han ble stående strandet på en flytebrygge etter at en gangbro falt ned.

Innstilte busser

Busselskapet Boreal har innstilt alle morgen- og skoleruter i Lofoten fredag morgen, melder NRK. Det blir gjort en ny vurdering av trafikkavviklingen klokken 10.

Politiet i Troms og Finnmark melder om en rolig natt.

