Flere flypassasjerer – færre flyginger i Norge

Antall flyginger gikk ned med drøyt 3.000, eller 0,4 prosent, fra 2017, melder Avinor.

– Trenden i flymarkedet fortsetter. Det viser at flyselskapene gjør en bedre jobb med å utnytte kapasiteten sin, med blant annet fullere fly, samtidig som vi på blant annet Oslo lufthavn har flere store fly med plass til flere passasjerer per flyging, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

22,5 millioner passasjerer reiste til eller fra Norge på utenlandsflyginger. Det er her økningen er størst.

For første gang siden oppstarten i 2002 var Norwegian det største flyselskapet på Avinors flyplasser over et helt kalenderår med drøyt 20,5 millioner. SAS hadde nesten 20,3 millioner passasjerer.

