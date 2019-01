Hagen kom med råd til Frps forhandlere

Innenriks

Sammen med justisminister Tor Mikkel Wara ble Hagen invitert til å komme med innspill, skriver Aftenposten.

– Jeg vil gi honnør til partiledelsen for at de involverer stortingsgruppen og andre mye mer enn på Jeløya. Jeg tror ikke ledelsen velger å gå til landsstyret for å få godkjent avtalen, uten at de er rimelig sikre på at den får flertall. De viser en helt annen respekt for grasrota i partiet nå, sier Hagen, som var partiformann i 28 år.

Han mener invitasjonen sender et signal om styrke til de tre andre partiene på Granavolden.

– De får vite at våre forhandlere er avhengig av å ha partiet i ryggen.

Ifølge avisen krever han «en blank Frp-seier» i forhandlingene i form av færre innvandrere.

– Dette er viktig for Oslo, som har store integreringsproblemer. Vi bør slippe å ta imot flere flyktninger. Vi har mer enn nok problemer med dem vi har, sier Hagen, som mener dagens 3000 flyktninger er «veldig høyt og ikke bør overstiges».

Han krever også at skatte- og avgiftsnivået ikke må heves, og han vil bli kvitt bompenger, men erkjenner at det siste kan bli vanskelig.

