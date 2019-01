Politiet ønsker fortsatt tips om syklist og to personer

Innenriks

Dette er en syklist og to gående personer som politiet viste videoopptak av torsdag.

– Flere av tipsene vi har mottatt det siste døgnet, dreier seg om aktiviteter rundt Futurumbygget. Syklisten er fortsatt ikke identifisert, og vi ber innstendig om at vedkommende melder seg for politiet, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på en pressekonferanse fredag formiddag

– De to andre personene som fremgår på de andre filmene, har vi fått tips om, men ennå ikke identifisert. Vi gjentar derfor behovet for å komme i kontakt med disse to eller motta tips som sier noe om hvem de er, sier Brøske.

Han sier politiets hovedbudskap fortsatt er at alle som kan vite noe om bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober i fjor, tar kontakt.

– Vi henstiller publikum om å ta kontakt, og så får politiet selv vurdere om opplysningene er relevante eller ikke, sier han.

