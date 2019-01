Regjeringsforhandlingene går mot slutten

Innenriks

Ifølge NRK har flere av partienes landsstyrer blitt bedt om å holde av mandagen for interne møter.

På Hadeland, der forhandlingene pågår, var det fredag stille og solblankt – ute. Men hvilke stormer som raste inne i det gamle og ærverdige gjestgiveriet Granavolden, er det bare partienes forhandlere som vet.

Svært lite har lekket ut fra forhandlingene, som startet 2. januar og etter planen skulle ta mellom halvannen og to uker.

Samles fysisk

Når forhandlerne er blitt enige, skal sentrale politikere i alle de fire partiene samles fysisk for å gjennomgå plattformen og komme med sine råd. Dette skjer altså trolig mandag.

Både KrF og Venstre skal konsultere både landsstyre og stortingsgruppe.

– Stortingsgruppa har endelig myndighet, sier kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF til NTB.

Høyre skal samle sentralstyret og stortingsgruppa, mens i Frp er det landsstyret som godkjenner plattformen.

I alle de fire partiene står sentrale partifolk stand-by.

– For å si det sånn: Telefonen min står på, sier Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Østfold KrF til NTB. Men foreløpig har han ikke fått noen hint om innholdet i forhandlingene.

– Vi får ikke vite noe før alt er klart, forteller han.

Først etter denne runden blir plattformen kjent for offentligheten.

Seire og kameler

Det knytter seg spenning til hvilke seire det enkelte parti vil få, og hvor store kameler partiene må sluke for å komme til enighet. Blant temaer det har stått stor strid om, er abort, innvandring, oljepolitikk, skatter og avgifter og barnetrygd.

Torsdag ble Frp-nestor Carl I. Hagen hentet inn, tilsynelatende for å advare forhandlerne om konsekvensene dersom hans parti ikke får en blank seier på innvandringsområdet og tommel opp fra de andre partiene for å stramme inn innvandringspolitikken.

Det kan sitte langt inne for både KrF og Venstre.

Utspillet fra tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om å begrensninger i barnetrygden for at innvandrere skal føde færre barn, har også vakt avsky i KrF.

For KrF er det tilsvarende viktig å hente hjem en seier på abort, noe Frp, Venstre og deler av Høyre er negative til.

– Vi er spente på hva som kommer på abort. Her må det leveres på en eller annen måte, sier KrFs stortingsrepresentant Geir Bekkevold til NTB.

Fosterstilling

Bekkevold, som sto på «rød» side i KrFs veivalg i fjor høst, peker på at «blå» nestleder Kjell Ingolf Ropstad vant valget på abortsaken.

– Med KrF i regjering med blant andre Frp, hvor fritt vil du stå til å diskutere og stemme i tråd med det du mener er riktig?

– Det er et godt spørsmål. Dette blir en ny erfaring for oss alle. Men jeg har ikke tenkt å sitte stille dersom regjeringen gjør noe jeg ikke er enig i, sier Bekkevold, som samtidig tilstår at tanken på å måtte svelge nye kameler hele tiden spøker i bakhodet.

– Jeg orker nesten ikke tenke på det. Da får jeg bare lyst til å legge meg i fosterstilling, sier han.

Samtidig avviser han at KrF vil gjøre som Frp og kjøre i to spor – ett innenfor og ett utenfor regjering.

– Det er en fjollete tilnærming, sier Bekkevold, som håper en ny regjering vil satse mer på å forankre sakene i partienes stortingsgrupper underveis.

