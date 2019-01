De fleste veistrekningene er åpnet igjen i nord

Innenriks

I Troms er E6 over Kvænangsfjellet fortsatt stengt på grunn av fare for ras. Her blir det gjort en ny vurdering søndag klokken 10, opplyser Statens vegvesen.

I Finnmark var de fleste veiene åpnet for trafikk lørdag kveld, blant annet E6 over Sennalandet, som hadde vært stengt på grunn av uvær. På E69 er det fortsatt kolonnekjøring mellom Skarsvåg og Nordkapp.

I Nordland er E10 over Bjørnefjell er åpnet igjen.

Vegvesenet varsler imidlertid om glatte veier og utfordrende kjøreforhold en rekke steder.

(©NTB)