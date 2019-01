FN kritiserer Norge for manglende etnisitet-statistikk

Innenriks

Komiteen mener at manglende statistikk gjør det vanskelig å overvåke om ulike minoritetsgrupper og innvandrere nyter de samme økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene som resten av befolkningen, skriver tidsskriftet Minerva.

FN-komiteen mener Norge bryter organisasjonens rasediskrimineringskonvensjon. De anbefaler Norge å gå i dialog med etniske minoritetsgrupper, og å innhente data fra det etniske mangfoldet i landet gjennom undersøkelser hvor de som ønsker, kan være anonyme.

Norge på sin side mener en slik statistikk vil bryte med personvernhensynet, og vil kunne oppleves som ubehagelig av dem det omfattes.

– Regjeringen er enig i at mer informasjon om etniske minoriteter kan være et nyttig hjelpemiddel. Samtidig er det sterke og historiske grunner til at den norske regjeringen ikke registrerer en persons etnisitet, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet til tidsskriftet.

– En persons etnisitet anses som «særlig sensitiv informasjon» i norsk lov, og flere minoriteter i Norge uttrykker sterk skepsis til enhver form for registrering, tilføyer han.

