Gilbert vil merke rasfarlige fjell i guidebøkene

– Lærdommen de siste tjue årene er at den eneste måten å være sikker på å overleve et snøskred, er å ikke bli tatt av snøskred, sier Gilbert til Nordlys.

Han mener man kan lære av ulykken i Tamokdalen der fire turister fra Finland og Sverige er antatt omkommet etter et ras 2. januar.

– Den nordnorske naturen er mektig, uforutsigbar og ofte livsfarlig. I kystklima, som i Canada og Nord-Norge, må du graves fram innen ti minutter under snøen for å ha 90 prosent sjanse for overlevelse.

80 prosent av de skredtatte dør av kveling, mens 20 prosent dør av skader, viser studier.

Gilbert ønsker mer informasjon til turister, og vil merke fjellene i toppturbøkene.

– Ved solskinns-bildet av hvert eneste fjell – der det har gått snøras og folk er tatt og folk har omkommet – bør det stå en svart tekstboks i bildet med opplysninger om skredulykkene på det fjellet. Det vil hjelpe turfolk til et mye mer realistisk risikobilde, mener han.

Gilbert mener også at samme type oppslag må henge på hotell, vertshus og flyplasser.

– Det er åpenbart ikke nok med en generell advarsel om skredfare, sier klinikkoverlegen som jobber ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

