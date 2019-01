Justisministeren varsler nye tiltak mot voldtekt

Innenriks

Tiltakene ble de enige om i et møte om teamet mandag, skriver VG.

De tre tiltakene er som følger: Statsadvokaten skal i 2019 ha en gjennomgang av 100 voldtektssaker i landet. Det skal opprettes en ny handlingsplan mot voldtekt som skal inneholde tiltak opp mot både politi og andre offentlige myndigheter, i tillegg til en holdningskampanje rettet mot menn. Og det skal i 2020 gjennomføres en omfattende kvalitetsundersøkelse av voldtektssaker i Norge.

Undersøkelsen i 2020 skal sammenlignes med sammen undersøkelse fra 2016 hvor det kom fram at politiet har for dårlig sporsikring, at kvaliteten på avhør varierer og at bruk av skjulte etterforskningsmetoder aldri blir vurdert.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at voldtekter ikke skjer. Vi må sørge for en holdningsendring blant enkelte i befolkningen om at voldtekt ikke er greit. Det budskapet har vi alle et ansvar om å formidle, enten man er foreldre, besteforeldre eller justisminister, sier Wara til avisa.

