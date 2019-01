Skoleelever føler seg lurt til innmelding i AUF

Innenriks

– Vi satt og hadde spisepause. Så kom det en dame bort og spurte hva vi syntes om fraværsgrensen, og om vi ikke ville signere en underskriftskampanje mot den. De sa de var fra AUF, men vi visste ikke det var ungdomspartiet til Ap, sier Fanny Nupen (15) til Bergens Tidende.

Etter å ha skrevet under, ble hun bedt om å Vippse partiet 10 kroner. Det var hennes far som reagerte, og skjønte at hun hadde blitt innmeldt i ungdomspartiet.

Også hennes venninne Karine Søreide (16) føler seg lurt.

– Det sto noen i gangen og lokket med Kinder-sjokolade. Hvis vi vippset ti kroner, så fikk vi den. Det gjorde jo alle, forteller hun, men tilføyer at hun stusset.

– Når man skriver under på noe, så er det jo bare for å gi støtte til saken. Man betaler ikke for støtte. Men de sa det var en regel som var kommet. At man måtte betale for å vise at underskriften var fra en ekte person.

AUF hadde stand på Nordahl Grieg videregående i midten av desember.

Fylkesleder Leonora Hjelle beklager overfor BT om noen føler seg lurt, og sier partiet har faste rutiner for verving.

– Verveteamet vårt blir jevnlig skolert, og vi legger stor vekt på disse punktene, sier hun.

Fra 2017 til 2018 økte medlemstallet i Hordaland AUF økte fra 600 til 950. Av dem er over 600 i Bergen AUF.

