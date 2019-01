Dette skjedde i natt

Innenriks

Lundby vant i Sapporo

Man knivstukket i Kongsberg

En mann i starten av 20-årene ble like før klokken 2 i natt knivstukket i armen av en ukjent mann i Kongsberg sentrum.

Foranledningen skal ha vært at den fremmede mannen spurte om å bomme røyk, noe fornærmede avviste. Gjerningsmannen er ikke pågrepet.

Boligbrann i blokk i Oslo

Det brant natt til søndag i en leilighet i en boligblokk på Grønnland. Beboerne i leiligheten og andre fra samme blokk evakuerte seg selv og fant et alternativ sovested for natten.

Melding om brannen kom klokken 1.41. Klokken 4 var brannen slukket.

Pompeo positiv til kurder-avtale

Utenriksminister Mike Pompeo sier han er optimistisk til at USA og Tyrkia vil få til en avtale om hvordan kurdiske tropper i Syria skal beskyttes.

Han snakket lørdag med sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu og uttalte i ettertid at det var «mange detaljer som det fortsatt må jobbes med», men sa at han var optimistisk på både USAs og Tyrkias vegne til å få til en sikkerhetsavtale.

600 evakuert fra IS-okkupert område

Over 600 personer, i hovedsak kvinner og barn, ble lørdag evakuert fra et IS-okkupert område i Øst-Syria, ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Evakueringen skjedde samme dag som den USA-ledede koalisjonen avfyrte over 20 missiler mot det IS-okkuperte området, ifølge SOHR.

