Dette skjer i dag

Innenriks

Regjeringsforhandlinger på Hadeland

Regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Venstre, Frp og KrF er i sluttfasen, men fremleggelsen av en plattform kan la vente på seg til midten av neste uke.

Søndag vil forhandlingene fortsette.

Ny regjering i Sverige?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna er blitt enige om et avtaleutkast til en ny regjering.

Søndag møtes Liberalerna og Miljöpartiet. Mandag skal Riksdagens leder etter planen utpeke en statsministerkandidat.

Nye protester varslet i Sudan

Fagforeningen som har stått i spissen for protestene, oppfordrer til demonstrasjoner over hele Sudan.

Protestbølgen regnes som den største trusselen mot president Omar al-Bashir på 30 år.

Sportssøndag

Flere nordmenn er i aksjon i flere vintersportsgrener søndag.

Klokken 10 starter kombinertrennet for menn i Val di Fiemme i Italia, en halvtime før første omgang av slalåm for menn i Adelboden i Sveits begynner. Søndag er det også lagsprint i langrenn for kvinner og menn i Dresden i Tyskland, hvor semifinalene starter klokken 10.45. I Oberhof i Tyskland er det stafett for kvinner og menn, hvor kvinnene har start klokken 11.45. I 17-tiden starter verdenscupen i hopp for menn, også det rennet i Val di Fiemme.

(©NTB)