Mann skadd da han forsøkte å stoppe slagsmål i Skien

Mannen ble først behandlet på stedet, før han ble fraktet av ambulanse til enten legevakt eller sykehus, opplyser operasjonsleder André Kråkenes ved Sørøst politidistrikt til NTB klokken 5.10.

– Ifølge et vitne var det en uoversiktlig situasjon som først skjedde inne på et utested, men også noe på utsiden. Det kan virke som den skadde forsøkte å gå mellom noen som slåss og da fikk et slag i hodet, forteller operasjonslederen.

Den fornærmede skal ha blødd fra hodet. Hans tilstand er ukjent, men han var bevisst da nødetatene kom til stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.42. De vet ikke hvem gjerningspersonen er, og saken vil bli etterforsket.

