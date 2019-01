Dette skjedde i natt

Innenriks

Mann slått ned og ranet i Moss

En mann i 40-årene ble natt til mandag truet med kniv, slått med en jernstang og fraranet penger i Moss sentrum.

Mannen ble slått i ryggen og/eller hodet, og er fraktet til legevakt av ambulanse. Han skal ikke være alvorlig skadd. Politiet søkte natt til mandag etter gjerningspersonene.

Mann mistenkt for seksuelt overgrep

En ung mann er mistenkt for voldtekt av en jevnaldrende jente i forbindelse med et russetreff i Oppdal sentrum natt til søndag.

Politiet ble varslet like over klokken fire, melder lokalavisa Opp. Begge de involverte er russ i slutten av tenårene. 900 russ fra Møre og Romsdal var helga samlet i Oppdal i forbindelse med et arrangementet.

Taleregistrator fra styrtet fly funnet

Taleregistratoren fra cockpiten til et fly fra Lion Air som styrtet i fjor med 189 personer om bord, er funnet, melder indonesiske myndigheter.

Det nesten helt nye Boeing 737 MAX 8-flyet rakk bare å være i luften i 13 minutter etter avgang fra Jakarta før det styrtet 29. oktober i fjor. Alle passasjerer og ansatte om bord omkom i ulykken.

Trump advarer Tyrkia

President Donald Trump sier at USA kommer til å «knuse Tyrkia økonomisk» dersom de angriper kurderne i Syria. Han sier at kurderne heller ikke får lov til provosere Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sin talsperson Ibrahim Kalin svarer Trump på Twitter, hvor han skriver at de fortsatt kommer til å sidestille kurderne med IS.

Zuccarello-dobbel i Rangers-tap

Mats Zuccarello sto for to av målene da New York Rangers møtte Columbus Blue Jackets i NHL søndag. Det ble nok et tap for Rangers, som måtte se seg slått 5–7.

Nordmannen scoret i andre og tredje periode i kampen på Nationwide Arena i Ohio.

