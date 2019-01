Dette skjer i dag

Innenriks

Kvinne tiltalt for IS-deltakelse

Rettssaken mot en kvinne bosatt i Nordfjordeid starter i Oslo tingrett.

Hun er tiltalt for å ha jobbet for og støttet IS, og for å ha forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til organisasjonen. Rettssaken vil pågå fram til 1. februar.

Sak mot Aleris

Rettssaken mellom 24 medlemmer i Fagforbundet og velferdsselskapet Aleris Ungplan og BOI starter i Oslo tingrett.

Saksøkerne jobber eller har jobbet med omsorg for personer med problemer knyttet til rus og psykiatri. De er knyttet til Aleris som selvstendig næringsdrivende konsulenter, men har saksøkt selskapet fordi de mener at de er ordinære arbeidstakere med rett til blant annet overtidsbetaling, tarifftillegg, ferie og pensjon.

Regjeringskrisen i Sverige ser en ende

Talsmann for Riksdagen Andreas Norlén skal møte alle partilederne i Sveriges åtte Riksdagen-partier.

På ettermiddagen møter Norlén pressen for å si om han foreslår Socialdemokraternas Stefan Löfven eller Moderaternas Ulf Kristersson som statsministerkandidat.

May skal tale

Statsminister Theresa May er ventet å holde en tale i Stoke om brexitprosessen.

Søndag kveld ble innholdet i talen hennes gjengitt på forhånd på Sky News. Essensen i talen er at om medlemmene i Parlamentet ikke stemmer for hennes utkast til skilsmisseavtale med EU under avstemningen tirsdag, er det mer sannsynlig at brexit blir avlyst enn at Storbritannia går ut av EU uten avtale 29. mars.

