Frp sliter med flykningpolitikk – kan stanse ny regjering med skriftlig votering i landsstyret

Problemet er at en seier for ett parti i disse sakene, vil være et tap for et annet parti. Frp har varslet at de ikke har noe å gi i innvandringspolitikken

Frp skal ha krevd en innstramming i antallet kvoteflyktninger, noe som sitter langt inne for Venstre og KrF, som heller vil utvide kvoten fra 3.000 til 5.000 flyktninger årlig. En sentral Frp-kilde sa søndag til NRK at det å øke kvoten er «totalt og fullstendig og helt og holdent uaktuelt».

Til sammenlign tok den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen i sin tid imot 1.000 årlig. Med 3.000 årlig er det nå bare Australia og Canada som tar imot flere i forhold til folketallet, ifølge UDI-direktør Frode Forfang.

– Nye innstramminger er viktig. Det ville blitt veldig vanskelig å gå videre med en plattform uten at det er med, sier innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp til NRK.

Knapp tidsplan

I tolv dager, siden 2. januar har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sittet i forhandlinger.

Når forhandlerne er blitt enige, skal sentrale politikere i alle de fire partiene samles fysisk for å gjennomgå plattformen og komme med sine råd. Dette skulle etter planen skje ved at landsstyrene møttes mandag, men dette er nå utsatt.

Fredag ettermiddag meldte NRK at regjeringsplattformen trolig vil bli presentert på mandag, men etter det NTB erfarer, kan det komme til å drøye til tirsdag eller onsdag før plattformen blir lagt fram.

Skriftlig votering i Frp

Men enn skriftlig, hemmelig votering i Frps landsstyre om den nye regjeringsplattformen kan sette en stopper for KrF i regjering

– Jeg synes det er en selvfølge at det blir skriftlig votering. Det er mye som skal stemmes over, og det er naturlig med skriftlig avstemming, slik at vi stemmer ut fra det hjertet ønsker, sier fylkesleder Tone E. Ims Larssen Oslo Frp til Dagbladet.

Partinestor Carl I. Hagen, som ikke sitter i landsstyret, mener mye taler for at det blir en skriftlig avstemming.

– Når det er skriftlig votering, trenger man ikke ta hensyn til karriere og framtidige muligheter, sier Hagen.

Hagen avdramatiserer også et eventuelt resultat der Frp lukker døren for KrF.

– Hvis det ikke blir en bra løsning, fortsetter den sittende regjering basert på Jeløya-avtalen.

Abort og alkohol

Ifølge NRK er det grunn til å tro at KrF vil få gjennomslag for et forbud mot såkalt tvillingabort, men at dette kanskje ikke er nok for det splittede partiet.

En annen symboltung sak for KrF er alkoholpolitikken. Kilder i partiet gir overfor NRK uttrykk for håp om å få reversert et punkt fra den ett år gamle Jeløy-erklæringen, som ble lagd da Venstre gikk inn i regjeringen i januar i fjor:

«Regjeringen vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og innenfor rammen av dette gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder».

KrF ønsker ifølge NRK å sette punktum etter «videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk». Det vil bety stans for all liberalisering på dette feltet fram til neste stortingsvalg.

