Identitetstyv tiltalt for bedragerier til flere millioner

Innenriks

Bestillingene han gjorde hadde en samlet verdi på over 3,2 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Noen av kjøpene ble imidlertid stoppet.

Ifølge tiltalen skal han blant annet ha skaffet seg bedriftsinterne og taushetsbelagte lister med navn og personlig informasjon til ansatte i et firma i Sola kommune.

Han skal også ha opprettet ulike SMS-tjenester. Blant annet sendte han i juli i 2017 ut en melding til 3.336 personer hvor han ba om et engangsbeløp på 500 kroner for å avslutte en avtale om å betale 3.996 kroner i året for en tjeneste. Flere bet på.

Mannen er også tiltalt for å ha forgrepet seg på en jente under 16 år, og for å ha produsert overgrepsmateriale.

Ifølge mannens forsvarer, Tore Høyer, nekter 28-åringen straffskyld for overgrep, men «erkjenner straffskyld for noen av de andre tiltalepostene».

Det er satt av 20 dager til rettssaken mot mannen som starter 21. januar i Haugaland tingrett.

(©NTB)