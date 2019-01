Mann dømt for å ha bestilt sexdukke utformet som et barn

Innenriks

Saken startet allerede da en dukke ble beslaglagt av Tollvesenet i 2016, skriver Adresseavisen. Derfor slo etterforskerne til mot mannens hjem hvor det både ble funnet overgrepschatting og oppbevaring av overgrepsbilder av barn. Blant annet chattet han med en annen mann om hans mindreårige stedøtre, som retten mener var «seksuelt motivert».

50-åringen ble i Fosen tingrett dømt til 50 dagers fengsel, hvor av 35 gjøres betinget. Han må også betale en bot på 25.000 kroner, i tillegg til at datamaskin og telefon blir inndratt.

Mannen ble dømt for de samme tiltalepostene i april i fjor etter å ha tilstått, men anket dommen til lagmannsretten. Der ble dommen opphevet og send tilbake til tingretten, fordi de mente at retten ikke hadde begrunnet godt nok hvorfor kjøpet av sexdukken var ulovlig.

I den nye dommen heter det at retten er «overbevist om at tiltalte ville bestille en sexdukke som fremstilte et barn».

Mannen vurderer ifølge forsvarer Trond Sivertsvik å anke, da han mener chatten og sexdukken ikke var ulovlig. Han er heller ikke enig i straffenivået.

(©NTB)