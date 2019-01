PST mener kvinnens rolle i IS er likestilt mennene

Innenriks

Det gikk fram av aktor, statsadvokat Marit Formos, innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag. På tiltalebenken sitter en somalisk kvinne påtalemyndigheten mener forsøkte å reise fra Nordfjordeid i Hordaland til Syria i 2017, men som ble pågrepet i Østerrike.

I retten sa Formo at de mener den 31 år gamle muslimske kvinnens plan var å reise til Syria og gifte seg med en kriger i ekstremistgruppa IS og slik sett delta i kampen for etableringen av en islamsk stat.

– Retten må ta stilling til om det å gifte seg med en fremmedkriger er straffbart. Dette er første gang man har spørsmålet om kvinners rolle som hustru til en fremmedkriger til behandling i retten, sa Formo til tingrettsdommer Astri Aas-Hansen.

PST regner med at omtrent 90 personer har reist fra Norge til Syria siden borgerkrigen brøt i 2010. Flere av dem er kvinner som frivillig har blitt sammen med IS-krigere.

– Hustruers rolle for fremmedkrigere er avgjørende for ISIL til det å ha kvinner hjemme for fremmedkrigere og føde neste generasjon krigere. De har en viktig rolle i ISILS prosjekt å bygge den islamske stat, framholdt statsadvokaten.

– Det er ikke grunn til å si at kvinners rolle i ISIL er underordnet menns rolle når det gjelder å opprettholde ISIL, sa Formo.

Den 31 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha jobbet for og støttet IS, og for å ha forsøkt å reise fra Nordfjordeid til Syria for å slutte seg til gruppen. Ifølge tiltalen deltok hun i IS i perioden juni 2016 til november 2017.

Kvinnen nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen da den ble lest opp i sal 327 i Oslo tingrett. Flankert av to forsvarere og med tolk til stede avviste også kvinnen at hun var 31 år, men hevdet hun var 27.

