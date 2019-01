Prosedyrer i dobbeltdrapssaken i Kristiansand denne uka

Innenriks

– Det blir oppstart av prosedyrer i ettermiddag eller i morgen, opplyser kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, til NTB mandag morgen.

Rettssaken startet 12. november og var berammet helt fram til torsdag 24. januar, men det ble for flere uker siden klart at den etter planen avsluttes allerede torsdag 16. januar.

43-åringen er tiltalt for to drap begått med tolv års mellomrom. I 2002 ble kvinnens far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer også funnet død, på et hotellrom i byen.

Da rettssaken startet for to måneder siden, svarte kvinnen nei på alle sju tiltalepunkter, som også omfatter tre tilfeller av neddoping av en ekskjæreste og for å ha brukt kredittkortet hans. Hun har også nektet å forklare seg under rettssaken.

Det ligger mange års etterforskning bak saken som nå nærmer seg en avslutning i Kristiansand tingrett. I løpet av den tiden har kvinnen vært gjennom tvungen rettspsykiatrisk observasjon.

