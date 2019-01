Eirik Jensen-saken avsluttes – klart for prosedyrer

Innenriks

To virkeligheter står mot hverandre når aktoratet og forsvarerne legger fram sine samlede framstillinger av deres argumenter for at Eirik Jensen bør finnes skyldig eller frifinnes. Prosedyrene starter tirsdag, og vil trolig pågå fram til torsdag.

Påtalemyndigheten ved Spesialenheten for politisaker mener det er hevet over tvil at Eirik Jensen holdt sin beskyttende hånd over «hasjbaronen» Gjermund Cappelen, som dermed nærmest uforstyrret kunne smugle tonnevis av hasj til Norge.

Jensen og hans forsvarere hevder på sin side at Cappelen var en av politimannens viktigste informanter, en kilde han brukte aktivt for å få vite hva som rørte seg på innsiden av ulike kriminelle miljøer.

Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 funnet skyldig i korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj. Dommen lød på 21 års fengsel. Maratonsaken i Borgarting lagmannsrett startet allerede 28. august, og den tidligere polititoppen har i ankebehandlingen vært atskillig mer på hugget enn i tingretten for å bevise sin uskyld.

I alt har det vært ført over 120 vitner i den omfattende saken, blant dem sjefen for Oslo-politiet, Hans Sverre Sjøvold, og riksadvokat Tor-Aksel Busch. Det er svært sjelden at riksadvokaten vitner i straffesaker.

Rettssaken er også historisk: den er den siste med jury i Norge.

