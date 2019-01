Flere mulige fornærmede har meldt seg til politiet om overgrepssak i Hedmark

Innenriks

– Vi har fått henvendelser fra for oss nye navn. Det er gjort avtale om avhør med disse. Disse personene opplyser at de har blitt utsatt for noe, sier politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til NRK.

Politiet har tatt ut siktelse mot idrettslederen for ni overgrep, inkludert voldtektsforsøk.

Politiet mener å ha avdekket overgrep som strekker seg helt tilbake til 80-tallet. Det skal dreie seg om overgrep både i idrettsmiljøet, men også i forbindelse med at mannen har vært verge for enslige asylsøkere.

Etterforskningen startet etter at en tidligere utøver meldte fra om at han var utsatt for overgrep av en trener, og idrettsklubben tok kontakt med politiet.

Mannens forsvarer, Vegar Aaløkken, sa til NRK før helgen at hans klient har tilstått noen av forholdene.

(©NTB)