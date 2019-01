Forvaring blir et tema i dobbeltdrapssaken i Kristiansand

Innenriks

Da vil statsadvokat Leif Aleksandersen holde sin straffeutmålingsprosedyre etter at hans kollega, politiadvokat Ragnhild Helgesen, tirsdag tok for seg tiltalepunktene. I tiltalen er det tatt forbehold om å nedlegge påstand om forvaring av den 43 år gamle tiltalte kvinnen.

Hennes forsvarer, advokat Olav Sylte, sier til NTB tirsdag at han håper hun benytter sin rett til å komme med en sluttkommentar mandag etter at alle sluttinnlegg er ferdige. I så fall er det første gang hun uttaler seg i retten etter at saken startet i Kristiansand tingrett 12. november.

Tirsdag åpnet forsvareren med å gå gjennom en del bevismateriale knyttet til saken, sett i lys av at tiltalen nylig ble endret fra forsettlig til overlagt drap.

43-åringen er tiltalt for to drap begått med tolv års mellomrom. I 2002 ble kvinnens far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

Et puslespill

Helgesen sammenlignet dobbeltdrapssaken med et puslespill.

– Det er ett puslespill – og ikke sju små, sa hun og henspilte på sakens tiltalepunkter.

Hun mente det nesten ikke var mulig å forstå hvordan den 67 år gamle ekssamboeren skal ha inntatt 15 sovetabletter på hotellrommet ved et uhell. I sin prosedyre sa hun at det gir mer mening at åstedet var iscenesatt.

– Nå har vi hørt aktors syn på hva som skal ha skjedd. Det er en teori som er bygd opp med en rekke brikker som er tatt ut av sin sammenheng. Når jeg skal holde mitt innlegg, vil jeg ha en annen teori og i hovedsak peke på andre brikker, sa Sylte til NTB etter at aktoratet var ferdig med den første delen av sin prosedyre tirsdag.

Sylte sier at hans kollega Katja Hakvaag vil prosedere denne subsidiære delen mandag. Selv vil han og bistandsadvokatene holde sine innlegg torsdag, mens det er rettsfri fredag.

Kjennskap til piller

Blant momentene Helgesen kom inn på i sin prosedyre, er det påtalemyndigheten kaller tiltaltes evne til å planlegge og vente, hennes kjennskap til piller og fravær av momenter som taler for at ekssamboeren tok livet sitt.

Påtalemyndigheten mener drapet ble gjennomført etter nøye planlegging og overveielser.

– Når du ser det under ett, er det ikke tvil om at hun drepte ham. Det er et godt planlagt drap, gjort med overlegg, sa Helgesen.

Hun viste blant annet til det politiet tror er et mislykket drapsforsøk i 2013 og sa at tiltalte ikke ville gjøre samme feil en gang til.

– Enten satt hun og ventet på hotellrommet til han sluttet å puste, eller så speedet hun opp prosessen ved å presse hodet hans ned i puta, leste hun.

Ufrivillig prøvekanin

Da rettssaken startet for to måneder siden, svarte kvinnen nei på alle sju tiltalepunkter. Den omfatter også tre tilfeller av neddoping av en ekskjæreste og bruk av kredittkortet hans.

I sin prosedyre kom politiadvokaten inn på at tiltalte kan ha brukt ham som en ufrivillig prøvekanin og en mulig avledningsmanøver ved en eventuell drapsetterforskning.

Det ligger mange års etterforskning bak saken som nå nærmer seg en avslutning i Kristiansand tingrett. I løpet av den tiden har kvinnen vært gjennom tvungen rettspsykiatrisk observasjon.

Saken er særdeles omfattende. Dokumentasjonen er på rundt 5.500 sider og materialet omfatter hele 85.000 tekstmeldinger. Det har vært ført over 120 vitner.

(©NTB)