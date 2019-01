Høyesterett forkastet anke etter drapsforsøk med musegift

Innenriks

Den 31 år gamle brasilianske kvinnen anket dommen på elleve års fengsel til Høyesterett. Domstolen avviste å behandle spørsmålet om straff, men har vurdert om lovanvendelsen Borgarting lagmannsrett benyttet har vært riktig.

Kvinnen ga ektemannen musegift totalt sju ganger i løpet av sensommeren og høsten 2016. Etter den siste gangen endret hun stedet der mannen lå, slik at helsepersonell og andre kunne få inntrykk av at han hadde tatt sitt eget liv. Men mannen døde ikke. Ni timer etter at hun hadde gitt ham giften, forkledd som helsekost, ringte hun etter førstehjelp. Kvinnen har ment at hun ikke skal dømmes for drapsforsøk ettersom hun ringte til Akuttmedisinsk nødsentral (AMK) da mannen lå bevisstløs på gulvet. De ga kvinnen beskjed om hva hun skulle gjøre for å få liv i mannen.

– Hun ringte alarmsentralen ved to anledninger i denne situasjonen og sørget for at han fikk hjelp. Hun trakk seg fra handlingen, uttalte advokat Hilde Marie Ims til NTB da anken til Høyesterett ble akseptert.

Høyesterett er derimot ikke enig med kvinnen. Den støtter lagmannsrettens tolkning av lovregelen om hvordan en skal trekke seg fra et kriminelt forsøk slik at handlingen blir straffri.

– Hun hadde fortsatt drapsforsett da hun ringte AMK mange timer etter at hun hadde gitt ektefellen gift. I en slik situasjon er det uten videre klart at det ikke foreligger noen tilbaketreden, skriver førstvoterende dommer Knut H. Kallerud.

Mannen har opplyst at han spiste musegiften til tross for den beske og vonde smaken, i den tro at det var helsekost og fordi kvinnen sa at hun ikke skulle forlate ham hvis han gjorde som hun sa.

