Jensen og Høie dropper spørretimen

De to statsrådene prioriterer isteden regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri, hvor Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF sitter sammen.

– Siv Jensen stiller ikke. Jon Georg Dale svarer på vegne av henne på det ene spørsmålet, sier Jensens pressekontakt Atle Simonsen (Frp) til NTB.

Det betyr at Arbeiderpartiets Jan Bøhler får svar fra Dale på sitt spørsmål om regulering av kryptovaluta.

Spørsmålet fra Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, om avgiftsøkningen på ikke-alkoholholdige drikkevarer, blir imidlertid utsatt til neste uke.

«Ikke anledning»

Heller ikke helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer til Stortinget for å svare spørsmål fra Ap om legemiddelmangel og fra Sp om fødeavdelinger i Møre og Romsdal.

– Høie har ikke anledning til å være til stede i Stortinget i morgen, skriver seniorrådgiver Per Aubrey B. Tenden i en epost tirsdag.

– Representantene Tellef Inge Mørland og Kjersti Toppe fikk derfor tilbud om å få sine spørsmål utsatt til neste spørretime. Mørland valgte å få sitt spørsmål utsatt, mens Toppe ønsket ikke dette. Monica Mæland vil da svare på Høies vegne, opplyser Tenden.

Både Høie og Jensen skulle møtt i Stortingets ordinære spørretime, som holdes rett etter den muntlige spørretimen på onsdager.

Høie møtte imidlertid i spørretimen forrige onsdag, selv om forhandlingene også da pågikk.

– Regjeringsarroganse

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum liker dårlig at de to statsrådene dropper Stortinget til fordel for regjeringsforhandlinger.

– Det er et mønster fra regjeringen at den ikke lytter. Det samme skjedde under regjeringsforhandlingene i fjor, sier han til NTB.

For ett år siden meldte Høie, kommunalminister Jan Tore Sanner (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) alle forfall til den ordinære spørretimen. Da satt Høyre og Frp i regjeringsforhandlinger med Venstre.

– Stortingets spørreinstitutt handler om det folk er opptatt av. Det er en del av ordskiftet, og det er gode og dårlige argumenter i alle saker, sier Vedum.

– Dette er regjeringsarroganse. Nå har de brukt veldig lang tid. Da må man møte i Stortinget og svare på de spørsmålene som stilles.

Bent Høie mener imidlertid at Vedums fremstilling er uredelig, og sier Senterpartiet driver politisk spill.

– Forrige uke stilte tre av fem innkalte statsråder i Spørretimen til tross for at vi var i regjeringsforhandlinger. I morgen stiller én av tre. Å møte i Stortinget er svært høyt prioritert, men det er ikke uvanlig at spørretimespørsmål besvares av andre statsråder, sier Høie.

