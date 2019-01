Mann sprayet gjester med pepperspray på Oslo-utested

Innenriks

– Meldingen vi har fått inn er at han løp inn, sprayet og løp ut igjen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB klokken 0.20. Politiet ble varslet om hendelsen like før midnatt.

De kjenner ikke til hva som var foranledningen.

Politiet har fått beskrivelse av en afrikansk mann som de nå søker etter i området.

Skyller øynene

Spesielt to personer ble rammet av sprayen og behandles nå av helsevesen på stedet, som hjelper dem å skylle sprayen ut av øynene.

– Han sprayet først en gjest. Etter det var det mer vill spruting, sier Gulbrandsen.

De to som ble hardest rammet ble sprayet direkte i ansiktet.

– Det er jo egentlig et naturlig stoff, men du vil kjenne at det svir i slimhinner og øyne. Jo større konsentrasjonen er, jo mer vil det svi.

– Som chili på middagsmaten

Pepperspray er ikke lovlig i Norge, med unntak av for politi og enkelte i Forsvaret.

– Samtidig blir det ikke sett på som våpen fordi det i den forstand ikke kan skade. Den setter folk ut av spill og det gjør ufattelig vondt, men er ufarlig, sier Gulbrandsen.

– Det er litt som å ha for mye pepper eller chili på maten. Det svir der og da, men det går over, sier han og tilføyer at ingen skal være redde for varige skader.

– Det verste som kan skje er at folk får panikk og faller eller skader seg på ting i nærheten, men det har vi ikke fått melding om nå.

