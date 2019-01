Rekordhøy tildeling for videre utforskning av norsk sokkel

Innenriks

– Jeg er svært glad for å kunne tilby 83 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde. At vi 53 år etter første konsesjonsrunde setter rekord i antall tillatelser, viser at næringen har stor tro på fremtidig verdiskaping og aktivitet i Norge, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Til sammen får 33 ulike oljeselskaper tilbud om andeler i én eller flere av tillatelsene, og 21 blir tilbudt operatørskap. Av de 83 nye tildelingene, er 37 fordelt på Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet.

– Det er svært gledelig at interessen er så stor i alle våre tre provinser, og særlig økningen i Barentshavet siden i fjor, sier Freiberg.

– Idioti

Reaksjonene lar ikke vente på seg etter offentliggjøringen av de rekordmange utvinningstillatelsene. Miljøvernorganisasjonen Natur og ungdom reagerer kraftig på tildelingene.

– Å dele ut disse blokkene er rett og slett idioti, det er fullstendig i strid med 1,5-gradersmålet, sier sentralstyremedlem Einar Sletten i Natur og Ungdom.

Også SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken stiller seg kritisk til lisenstildelingene.

– Oljeindustrien får nok en gang det de peker på. Det siste klimaet trenger, er at oljeindustrien får 83 nye tillatelser til å lete etter olje. Vi trenger en klimapolitikk som kutter utslippene, istedenfor å stadig lete mer etter oljen som skaper klimaendringene, sier Haltbrekken.

– God uttelling

Ni av lisensene er tildelt selskapet Spirit Energy Norge, og to av dem som operatør.

– Vi har fått meget god uttelling i TFO-runden, også i år. Spirit Energy har som strategi å vokse videre i Norge. Nye og attraktive letelisenser er grunnlaget for å gjøre nye funn som kan føre til feltutbygginger, sier letedirektør Steinar Meland i Spirit Energy Norge.

Også Vår Energi gleder seg over å ha mottatt totalt 13 lisenser.

– Antall lisenser tildelt Vår Energi er i tråd med strategien om å styrke vår posisjon som det største, uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, sier administrerende direktør Kristin F. Kragseth i Vår Energi.

