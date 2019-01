Serbia krever mann utlevert fra Trondheim

Innenriks

Ranet han i 2010 ble dømt for skal ha blitt utført under krigen på Balkan i 1996. Han var ikke til stede under rettssaken i Serbia, og han var heller ikke innkalt, skriver NRK.

Mannen, som kom som flyktning til Norge i 1998, ble pågrepet av politiet i Trøndelag forrige uke. Fordi han motsatte seg utlevering til Serbia, ba politiet om varetektsfengsling for å hindre at han stakk av. Det avviste Sør-Trøndelag tingrett, blant annet fordi han ikke har pass, i tillegg til at han i Trondheim har en kone og et barn som er avhengig av arbeidsinntekten hans.

– Det er en svært merkelig sak, sier forsvarer Frode Wisth til NRK. Han tilføyer at klienten fikk vite om dommen på fire års fengsel kun to dager før fengslingsmøtet i Trondheim lørdag.

– Nå jobber vi med å få tak i en advokat i Serbia som kan finne ut hva som skjedde med saken der nede etter 1996, sier han.

Ifølge politiets utleveringskrav fra Serbia har mannen, som er forventet å få norsk statsborgerskap innen kort tid, vært etterlyst av Interpol siden 2006.

Det blir avgjort i et nytt rettsmøte i nær framtid om han blir utlevert til Serbia.

