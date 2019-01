Sykehuset i Tromsø slår alarm om livsfarlig dop i omløp

Innenriks

Stoffet antas å ha kostet 35 mennesker livet i Norge siden 2010, heter det i en pressemelding fra sykehuset.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvor pasienten har kommet inn. Det vi kan si er at pasienten er i live og at det dreier seg om ett tilfelle, sier avdelingsoverlege Lena Aronsen ved avdeling for klinisk farmakologi ved UNN til Nordlys.

Ifølge avisa ble tilfellet påvist torsdag forrige uke.

Politiet informert

Sykehuset har kontaktet samtlige politidistrikt i Nord-Norge og gjort dem oppmerksomme på at PMMA er i omløp.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor stoffet kommer fra. I to år har vi testet for stoffet ved UNN. Dette er første gang det er påvist her, sier Aronsen til avisa.

Ifølge pressemeldingen omsettes stoffet ofte som amfetamin eller ecstasy, og brukere er som regel ikke klar over at de inntar det mye giftigere PMMA. Stoffet har en noe svakere og mer langsomt innsettende ruseffekt enn amfetamin, og dermed øker sannsynligheten for at brukere tar mer, og får alvorlige forgiftninger.

Multiorgansvikt

Symptomer skyldes sentralstimulering med hjerterytmeforstyrrelser, økt puls og blodtrykk, muskelspasmer, hallusinasjoner, respirasjonsforstyrrelser og alvorlig forhøyet kroppstemperatur. Kramper, koma og multiorgansvikt kan også forekomme.

Folkehelseinstituttet advarte om stoffet for mange år siden. I 2010/2011 førte stoffet til at 15 personer mistet livet på kun ti måneder.

(©NTB)