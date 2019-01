Vegvesenet styrker kontrollen av utenlandske vogntog i Nord-Norge

Innenriks

– I går ba jeg Statens vegvesen se på muligheter for å øke kontrollene i Nord-Norge med tanke på den situasjonen vi har der, og om nødvendig flytte på ressurser. De vil nå styrke sin kontrollvirksomhet nord i landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til ABC Nyheter tirsdag.

Tollvesenet skal kontrollere dekk og kjetting på tungtransport ved grenseovergangene i nord.

Det skjer blant annet etter at en 22 år gammel mann havnet i koma som følge av at et utenlandsk vogntog fikk sleng og traff mannens bil. Ulykken skjedde utenfor Tromsø 7. januar.

Senterpartiet krevde etter ulykken at regjeringen innfører strakstiltak i Nord-Norge for å hindre flere trafikkulykker med vogntog på krevende vinterføre.

På lengre sikt håper Dale flere tiltak kan bedre trafikksikkerheten. Fra 2020 skal vinterkompetanse være en del av opplæringen i alle EU- og EØS-land. Dermed blir glattkjøring et førerkortkrav for yrkessjåfører over hele Europa.

– Regjeringen undersøker også nasjonalt og internasjonalt handlingsrom for å stramme inn kravene til dekk, sier Dale.

I 2016 konkluderte Transportøkonomisk institutt (TØI) med at utenlandske tunge godsbiler har adskillig høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker enn norske tunge godsbiler.

«Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører», het det i rapporten.

