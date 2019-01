14-åring knivstukket av medelev på skolen i Østfold

Innenriks

Politiet rykket ut til stedet etter at de mottok melding om hendelsen klokken 12.10 onsdag formiddag.

– Vi ble kontaktet i forbindelse med at en elev skal ha knivstukket en annen elev. Vi rykket da ut til stedet og fikk kontroll over både offer og gjerningsperson. Det er ikke snakk om alvorlige skader, opplyser operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NTB.

Hun forteller at politiet har kontroll over 15-åringen og vil vurdere tiltak ut ifra hans alder. Fornærmede er avhørt og ble sendt til legevakten for videre sjekk.

Ifølge Knudsen er foresatte informert og skolen følger opp det som har skjedd. Det er fremdeles uklart hva som er årsak til hendelsen.

(©NTB)