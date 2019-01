Forsvarer: Ingen sammenheng mellom hasjimport og kommunikasjon med Eirik Jensen

Innenriks

– Det er ikke sammenheng mellom hasjinnførslene som Cappelen skal ha fått og den kommunikasjonen som har eksistert mellom Jensen og Cappelen, sier advokat John Christian Elden til NTB.

Spesialenheten for politisaker avsluttet sin prosedyre i den fire og en halv måned lange ankesaken litt før lunsj onsdag.

I det som er den aller siste jurysaken i en norsk domstol, ba aktor Guri Glærum Kleppe juryen om å finne den tidligere politimannen skyldig i medvirkning til narkotikainnførsel og korrupsjon.

Gjennom halvannen rettsdag gikk Kleppe og medaktor Jan Egil Presthus gjennom bevisene de mener bør holde til å domfelle Jensen.

Avslutter prosedyre torsdag

Forsvarerlaget til Eirik Jensen har varslet at de vil prosedere like lenge og vil ventelig ikke avslutte før torsdag ettermiddag.

Advokat John Christian Elden gikk langt i si at hele etterforskningen Spesialenheten har gjennomført mot Jensen har vært preget av at de vil ha ham dømt, og at de derfor har stolt på den kriminelle Gjermund Cappelens tilståelse uten nødvendig forbehold.

I motsetning til første gangs behandling i tingretten har Jensens forsvarere under ankesaken kronologisk satt sammen de bevisene som foreligger.

Mangler sammenheng

Dette skal vise at det ikke er den påståtte sammenhengen mellom Cappelens innførsler av flere tonn hasj, og eposter og tekstmeldinger med politimannen.

– Hva gjorde Jensen da innførslene skjedde? Hva kan han ha medvirket til? Jensen er tiltalt for å ha medvirket til Cappelens innførsel av hasj, og det er ingenting som viser det i bevisene som foreligger, sier Elden, som er kritisk til Spesialenhetens framleggelse av saken.

Elden og de to øvrige forsvarerne, advokatene Sidsel Katralen og Thomas Randby, vil torsdag systematisk gå gjennom hele den påtalte perioden fra 2004 til 2014.

De skal da vise sammenheng eller fravær av sammenheng mellom Jensen og Cappelen knyttet til alle de påståtte hasjinnførslene Gjermund Cappelen har tilstått.

