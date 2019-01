Klart for påstand i dobbeltdrapssaken i Kristiansand

Innenriks

Det er allerede varslet påstand om forvaring av den 43 år gamle kvinnen som står tiltalt for to drap begått med tolv års mellomrom. I 2002 ble hennes far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble kvinnens tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

Den strengeste straffen som brukes i vanlige straffesaker, er forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 10 år. Mandag opplyste statsadvokaten at de så sent som sist fredag var i kontakt med Riksadvokaten og at det ble besluttet å endre tiltalen fra forsettlig til overlagt drap.

Aktoratet startet sitt sluttinnlegg tirsdag da politiadvokat Ragnhild Helgesen gikk gjennom tiltalepunktene som gjelder dødsfallet til den 67 år gamle ekssamboeren og neddoping av en ekskjæreste og bruk av kredittkortet hans.

Onsdag begynte statsadvokat Leif Aleksandersen sin straffeutmålingsprosedyre med å ta for seg tiltalepunktet som gjelder farens dødsfall i 2002. Han ble funnet død i sitt nye boblebad i påsken for over 16 år siden.

Graven til avdøde ble åpnet i desember 2017. Da ble det påvist beroligende stoffer i farens kropp.

– Avdøde ble forgiftet, og så skulle han druknes, sa Aleksandersen.

