KrF sliter med å fylle partilistene i røde kommuner

Innenriks

Det er ikke bare leder Helge Haraldset Hafsås i Hemsedal KrF som har problemer med å fylle listene før kommunevalget. I år står partiet i fare for ikke å kunne stille lister i noen av de fem kommunene i Hallingdal. Saken ble først omtalt av avisen Hallingdølen.

Selv den røde bastionen Trondheim har problemer med å fylle topplassene.

Vårt Land har vært i kontakt med flere av KrFs lokal- og fylkeslag. Tilbakemeldingene er delte om status for listearbeidet, men det tegnes et bilde av at det går trått i flere av KrFs røde lag

Flere av de tillitsvalgte peker på ulike årsaker, men flere trekker fram partiets høyresving som en viktig årsak.

Fristen for å melde lister til valgstyrene i kommunene er 1. april.

