VG: Ingen endringer i abortloven

Innenriks

Det får avisa opplyst av kilder i de fire partiene som onsdag kveld skal ha kommet til enighet.

KrF har kjempet for endringer i paragraf 2c, som åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret har alvorlig sykdom, men skal ha tapt kampen i forhandlingene.

Flere kilder åpner for at KrF i stedet kan ha fått gjennomslag for andre tiltak og kampanjer mot det KrF kaller sorteringssamfunnet.

Ifølge VG ligger det også an til at partiene vil legge fram et felles forslag om å begrense muligheten for å få gjennomført fosterreduksjon, og at KrF dermed skal ha oppnådd en liten seier på abort-området gjennom forhandlingene på Granavollen.

