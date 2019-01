Valdres-saken: Moren avviser at hun lot datteren få slippe å spise

Innenriks

Bakgrunnen for spørsmålet er tekstmeldinger som ble lagt fram i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett onsdag.

I en av meldingene mener aktor det ser ut som moren går med på et ønske fra datteren med spiseforstyrrelser om å slippe å spise, og at det kan dreie seg om en diskusjon om hvorvidt det er to uker eller tre dager.

– Inngikk du på noe tidspunkt noen avtaler om at hun kunne slutte å spise i perioder? spurte aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

– Nei, selvfølgelig aldri, sa moren fra vitneboksen.

Hun ble konfrontert med en rekke SMS-er, men svarte i begrenset grad.

– Jeg husker ikke disse meldingene, men vi har jo levd med dette marerittet i mange år, sa den tiltalte moren i retten.

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på hytta i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Moren er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett – satt i tinghuset på Gjøvik – i april 2017. Der ble kvinnen dømt til fengsel i tre år.

Det er satt av tre uker til ankebehandlingen i lagmannsretten.

